Honorata Skarbek pomyliła maści. Skutki jej nieuwagi mogły być opłakane

"Wróciłam do domu i wysmarowałam sobie całą buzię na noc, ale coś mnie mega swędziało na twarzy i po 3 godzinach zmyłam tę maść. Podkreślę, że nawet specjalnie spojrzałam wcześniej na recepty, którą maść kupiłam i do czego ona jest. Dzisiaj właśnie już po zakupie kolejnych produktów z recepty chciałam zrobić sobie pielęgnacje na buzię i posmarować rany na stopie. Raz jeszcze spojrzałam na recepty. No i jak myślicie, co się okazało?" – zapytała retorycznie Honorata Skarbek.