Pozowała w bikini. Nie ma mowy o klasycznym stroju

Edyta Zając to jedna z najlepiej ubranych gwiazd. Z jej garderoby można czerpać garściami — jest inspiracją dla kobiet w każdym wieku. Stylizacje modelki możemy podejrzeć nie tylko na planie "Dzień Dobry TVN" (odpowiada za sekcję show-biznesową), ale i na Instagramie. Jej profil śledzi ponad 150 tys. osób.

Edyta Zając dzieli się z internautami "smaczkami" zza kulis, ale i prywatnymi ujęciami. Na bieżąco dokumentuje też podróże. Niedawno wyjechała do Tokio, a podróż relacjonuje na Instagramie . Szczególną uwagę zwróciłyśmy oczywiście na jej stylizacje. Teraz modelka pokazała się w bikini. Sprawdźcie, co wybrała.

Bikini typu bandeau (bez ramiączek) to świetna alternatywa dla góry w kształcie trójkąta. Ale warto wspomnieć, że sprawdzi się raczej u kobiet z mniejszym biustem.

To miłośniczka klasycznych rozwiązań w modzie. W jej garderobie dominują ubrania w stonowanych kolorach. Co nie oznacza, że nie eksperymentuje z trendami. Czasami lubi zaszaleć z długością czy wycięciami.

A jak to wygląda w kwestii strojów kąpielowych? Z pewnością przypadły jej do gustu jednoczęściowe kostiumy. Czarny model z wyciętym dołem to perełka dla minimalistek.