Pozuje o zachodzie słońca. Zaskoczyła powycinanym strojem kąpielowym

Co Katarzyna Cichopek zrobiła po zwolnieniu z "Pytanie na śniadanie"? Poleciała do Omanu wraz z rodziną i przyjaciółmi, by złapać kilka promieni słońca. Pobyt relacjonowała oczywiście na instagramowym profilu, który obserwuje niemal 600 tys. osób. Nie zabrakło zdjęć zrobionych na plaży czy przy basenie.