Pozuje w bikini. Pochwaliła się fotkami z Tajlandii

Zawód Karoliny Pisarek wymaga od niej częstych podróży po świecie. Ostatnio modelka poleciała do Tajlandii, gdzie miała okazję w rajskich okolicznościach przyrody tworzyć kampanię reklamową dla jednej z marek bieliźnianych . Teraz postanowiła wrócić myślami do tego czasu.

Na swoim Instagramie obserwowanym przez prawie milion osób udostępniła zdjęcia w bikini zrobione na tle palm. Jeśli chcecie już być przygotowane na kolejny sezon letni, to koniecznie zainwestujcie w podobny model. Mamy na myśli absolutny klasyk, który posłuży wam przez lata . Nie będzie pasował jedynie kobietom z naprawdę dużym biustem.

Karolina Pisarek włożyła czarne bikini z trójkątnymi miseczkami i klasycznymi majtkami . By nie było zbyt nudno, postawiła na fason z drobnymi złotymi zdobieniami oraz figlarnymi wiązaniami. Wymyślne kostiumy kąpielowe nigdy nie będą na tyle uniwersalne, by przetrwać więcej niż dwa sezony wakacyjne. Dlatego fason w stylu Pisarek będzie dobrą inwestycją, szczególnie, jeśli postawisz na basicowy kolor bez wzorów .

Należy jednak pamiętać, że każda plażowa stylizacja wymaga uzupełnienia w postaci akcesoriów. Duża torba, wygodne klapki, kapelusz i modne okulary przeciwsłoneczne to absolutne niezbędniki. Lecz wiele kobiet nie wyobraża sobie spaceru po plaży bez zwiewnej narzutki . Karolina Pisarek wybrała długą i wykonaną z siateczki w kremowym odcieniu.

