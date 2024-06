Pozuje w mikrotopie. Nagranie z łąki robi furorę wśród internautów

Moda eventowa i estradowa rządzi się swoimi prawami. Musi być przerysowana, trochę "zbyt", by robiła wrażenie. A co możemy powiedzieć o codziennej garderobie Roksany Węgiel ? Piosenkarka niezwykle często wybiera jeansy z prostymi nogawkami, które łączy z króciutkimi topami . Ostatnio gustuje również w plisowanych minispódniczkach i skórzanych kurtkach. W skrócie: stawia na kobiecość w casualowym wydaniu.

Raz na jakiś czas zdarzy się, że pochwali się lookiem na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż półtora miliona osób . Teraz opublikowała nagranie z łąki pokrytej fioletowymi kwiatami. Co więcej, ubrała się tak, by wpisać się w kolory natury.

Bazą stylizacji były jeansy lub denimowe szorty. Ale to w zasadzie mniej istotne. Bowiem główną rolę w casualowej stylizacji Węgiel odegrał lawendowy mikrotop z marszczeniem i dekoltem hiszpańskim , czyli tym odkrywającym ramiona. Odważnie czy uroczo? Trzeba wiedzieć, że młodzież absolutnie uwielbia takie rozwiązania.

W sekcji komentarzy pod nagraniem oczywiście posypały się komplementy. "No uciekłaś z Pinteresta...", "Pasuje ci ten fiolet!", "Młoda, utalentowana, piękna. To rzadkość na naszym rynku muzycznym", "Piękna dziewczyna na pięknej łące", "Lawendowa Roxie" – czytamy.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!