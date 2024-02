Pokazała kulisy sesji. Herbuś włożyła body z "dziurą"

Nie da się ukryć, że Edyta Herbuś wprost uwielbia czerwień, która perfekcyjnie zgrywa się z jej urodą i temperamentem. Nie każda kobieta udźwignie tak intensywny kolor, jednak, gdy to zrobi, stanie się jeszcze bardziej pewna siebie. Tancerka ubiera czerwień regularnie. Suknię w tym kolorze włożyła m.in. na sylwestra. Czerwona szminka to dla niej również "must have".