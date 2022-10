Pożyczyła ubrania z męskiej szafy. Genialny look na jesień w wydaniu Gigi Hadid

Jak ubiera się Gigi Hadid?

Modelkom, które są nieustannie przebierane do sesji zdjęciowych i pokazów mody, może być czasem trudno wykształcić własny styl. Gigi Hadid to się udało, a efekty widoczne w jej kolejnych, oryginalnych stylizacjach są fenomenalne. Zdecydowanie rzadziej niż np. Hailey Bieber stawia na klasyczne kroje i stonowane kolory, jednak nie szaleje aż tak bardzo z bieżącymi trendami, jak jej siostra Bella Hadid. W ostatnim czasie gustuje w bardzo szerokich spodniach, które dobrała do swojego najnowszego, męskiego looku.