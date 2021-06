Praca stewardessy po 1,5 roku od wybuchu pandemii. Monika Twórz przybliża realia

Granica wzrostu czy ściśle określony próg BMI, nie zostały ustalone po to, aby móc zatrudniać tylko wysokie i szczupłe kobiety, ale przede wszystkim dlatego, żeby zagwarantować pasażerom bezpieczną podróż. Osoba pracująca na pokładzie samolotu musi bez problemu mieścić się w pasach bezpieczeństwa, swobodnie dosięgnąć do półek bagażowych, czy do kanistrów umiejscowionych na najwyższym poziomie w kuchni samolotowej.