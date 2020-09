WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 tajemnice stewardesslinie lotniczepandemia Katarzyna Dobrzyńska 1 godzinę temu Stewardessa o pracy w czasie pandemii. "Sądzę, że w Europie może być większy problem, ponieważ ludzie mają inne przekonania co do pandemii" Może nam się wydawać, że praca stewardessy polega na zwiedzaniu pięknych miejsc i pokazywaniu miejsc awaryjnych i jest to prawda, ale tylko połowiczna. O sekretach swojej pracy opowiedziała nam Olga Kuczyńska. "Zdarzało mi się, że ciężko było dobudzić pasażera po lądowaniu. Inni wymiotują, bo wypili za dużo. Jeden usnął pijany po tym, jak wyszedł z toalety i nawet nie założył do końca spodni" – opowiada. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Stewardessa o pracy w czasie pandemii (Archiwum prywatne) Katarzyna Dobrzyńska, WP Kobieta: Pasażerowie stosują się do nowych środków bezpieczeństwa? Olga Kuczyńska, stewardessa: Nie zauważyłam, by ktoś miał przeciwko, żeby zakładać maskę, z resztą wiele osób lata w kombinezonach, które nie są nawet obowiązkowe. Noszą maski, przyłbice, ochronną odzież. Myślę, że w Europie jest z tym więcej problemów. #11 pytań do byłych stewardess LOT-u cz. 2 Dlaczego? Ludzie mają inne przekonania co do pandemii. Były protesty, media bardziej to wszystko nakręcają, także wydaje mi się, że dlatego tak może być. Wiele osób straciło pracę w tym czasie. Szczególnie ucierpiała turystyka, a stewardessy? Wiele linii upadło przez tę sytuację i lotnictwo cierpi do teraz. Praktycznie wszyscy przewoźnicy albo zwolnili część personelu, albo obcięli pensję swoim pracownikom, lub wysłali ich bezpłatne urlopy do odwołania. Tam, gdzie można pobierać jakąś zapomogę to jeszcze pół biedy, ale znam też wiele stewardess, które po stracie pracy nie wiedzą, jakie będzie jutro. Myślałaś o zmianie pracy? Na ten moment nie. Jak długo już latasz? Swoją przygodę rozpoczęłam w 2013 roku w irlandzkich liniach lotniczych, będąc zbazowaną we Włoszech. Przez dwa i pół roku odbywałam loty stamtąd, a potem przeniosłam się do Omanu i pracowałam dla linii narodowych. Jednak przez ostatnie 7 lat byłam w sumie w 4 liniach, w tym polskich, Mieszkałam w 4 różnych krajach, jednym z nich była Kambodża. Obecnie znowu mieszkam i pracuję w Omanie. 7 lat to spory dorobek. Zdarzyły się jakieś niebezpieczne sytuacje? Transport lotniczy uznawany jest za bardzo bezpieczny w porównaniu do naziemnego, kiedy to codziennie giną setki ludzi na drogach na całym świecie. Nie mogę więc powiedzieć, że praca bywa niebezpieczna. Znacznie trudniej jest zginąć w katastrofie lotniczej, niż na przykład wygrać na loterii wysoką sumę pieniędzy. (śmiech) Do wypadków, czy incydentów nie dochodzi każdego dnia w powietrzu. Osobiście przez cały ten czas jak latam, nie doświadczyłam niczego, co by mogło mi zagrażać albo pasażerom. Jednak muszę przyznać, że latanie nie sprzyja naszemu zdrowiu. Liczne starty, lądowania, spożywanie posiłków o różnych godzinach, zmiana ciśnień, promieniowanie kosmiczne. To, co może nam zagrażać to nowotwory, które dość często występują wśród członków załogi. Straciłam dwie koleżanki, jedna wygrała z chorobą. Zachorowały na nowotwór? Jedna zmarła w zeszłym roku w wieku 36 lat, druga latała ze mną we Włoszech. Znam też osoby, które wyzdrowiały i wróciły do pracy. Lubi Pani swoją pracę? Powiedziałabym, że kocham moją pracę! Przede wszystkim za to, że miałam okazję poznać wielu wspaniałych, wartościowych ludzi, którzy do dziś są obecni w moim życiu. Byłam w miejscach, o których bez tej pracy mogłabym pomarzyć. Doświadczałam różnych ciekawych rzeczy. Zaprzyjaźniłam się z dziewczyną ze slumsów, którą poznałam w Mumbaju i z którą przeżyłam wiele dobrego i złego. Jej życie niestety nie przypominało tego, jakie znamy my, Europejczycy. Nauczyłam się kilku języków. Mam możliwość budzić się w kilku krajach w przeciągu na przykład jednego tygodnia. Co do wad to są w każdym zawodzie i na pewno zaliczyłabym do tego brak możliwości spędzania świąt z rodziną, gdy znaczna większość ludzi w tym czasie ma wolne, nie lubię porannych lotów, ani też pijanych pasażerów, może dlatego, że sama w ogóle nie spożywam alkoholu. Często trafiają się pasażerowie, którzy przesadzają z alkoholem? Wspomnę ponownie o regionie, z którego latam. Na Bliskim wschodzie alkohol nie jest mile widziany i znaczna większość, z racji na kulturę i religie, od niego stroni. Na przykład wykonując lot do Arabii saudyjskiej, katering nie ładuje wózków z alkoholem. Latając do Indii, pasażerowie czasem bardzo nieśmiało o niego proszą, kamuflują słowo "alkohol", a raczej używają określenia "hard drink", czyli whisky. Lecąc do Bangkoku i Europy mamy inny profil pasażera. Wtedy ludzie często są w drodze na wakacje albo wracają. Wielu pije alkohol. Zdarzało mi się, że ciężko było dobudzić pasażera po lądowaniu. Inni wymiotują, bo wypili za dużo. Jeden usnął pijany po tym, jak wyszedł z toalety i nawet nie założył do końca spodni. W komediach romantycznych często widzimy sceny, kiedy kochankowie nie mogą się sobie oprzeć nawet podczas lotu. Takie sytuacje się zdarzają? Seks w toaletach to nie jest coś powszechnego, przynajmniej ja nikogo na tym nie złapałam. Ale miałam jedną parę, która zdecydowała się zbliżyć na siedzeniach w kabinie, obok siedzieli inni pasażerowie, a wśród nich były rodziny z dziećmi. Lecieliśmy wtedy do Francji z Warszawy. Jakie było moje zdziwienie, gdy zastałam kobietę bez majtek. Para była pod wpływem alkoholu. Musiałam rozdzielić "kochanków". Pan poszedł na tył maszyny, pani została z przodu. A flirty? Ogólnie na Bliskim Wschodzie, gdy latamy na przykład do Arabii Saudyjskiej, Kataru, robimy loty lokalne, zazwyczaj mężczyźni unikają kontaktu z kobietami w samolocie. Nawet jeśli o cos pytają, to wolą zapytać stewarda. Wiąże się to też z bariera językowa. Zawsze mamy kogoś, kto mówi po arabsku. Oczywiście, jak są same kobiety na pokładzie, to nie mają wyjścia. Na lotach do Europy sytuacja wygląda już inaczej. Czasem zdarzało się, że jakiś pasażer próbował zagadać, chciał zwrócić na siebie uwagę. Kiedy pracowałam we Włoszech, nawet pasażerowie potrafili znaleźć mnie na Facebooku. Szefowe miały foldery w kuchni pokładowej, gdzie były nasze dane. Przypuszczam, że tam mógł ktoś znaleźć moje imię i nazwisko, bo inaczej nie sądzę, by ktoś mu je zdradził. Pasażerowie często zgłaszają się ze skargami? Czego dotyczą? Że jest mało miejsca na nogi, że klimatyzacja nie działa, że posiłek jest nie taki, jaki by chcieli, aby był. Że ktoś rozłożył siedzenie, że coś jest niedostępne, albo popsute. Różne są okoliczności. Warto wspomnieć, że są też loty, gdzie nie słyszy się skarg. Z takim doświadczeniem możesz już stwierdzić, z którymi pasażerami będą kłopoty? Latanie z Bliskiego Wschodu do niektórych miejsc bywa specyficzne z racji na profil pasażera. Latamy z ludźmi, którzy nie są wykształceni. Na przykład stali się tanią siłą roboczą, ludzie, których sprowadzają różne agencje z Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Iraku. Oczywiście ich nie winię, bo wiem, że wielu pochodzi z wiosek, nie mieli zapewnionej edukacji, wielu z nich nie wie nawet, że jest toaleta na pokładzie. Co do rejsów do Kairu to zdarza się masa dziwnych zachowań, które wielu z nas dostrzega za każdym razem, kiedy wykonujemy te loty. Gwizdanie, cmokanie, pstrykanie palcami, by zwrócić uwagę stewardessy, bo ktoś chce pić, jeść. Niezliczona ilość bagaży, dramaturgie, że zabrakło Panadolu. Narzekanie, że głowa prawie komuś "odpadnie" po alkoholu. Wtedy musimy tłumaczyć, że nie możemy podawać żadnych leków po spożyciu. Śmieci, pampersy pod siedzeniem, serwetki, latające widelce. Oczywiście wszędzie znajdzie się u każdej narodowości coś negatywnego, no ale wśród nas ten kierunek nie sprawia, że się uśmiechamy, gdy zobaczymy go na grafiku. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze