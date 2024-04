Pracowała w kurii. "Poziom seksizmu był nie do zniesienia"

Jedna z sióstr zgodziła się na rozmowę, ale zastrzegała, że nie mogę napisać nic o jej zgromadzeniu, bo nigdy nie dostałaby zgody przełożonej. Co by ją spotkało, gdyby to wyszło na jaw? Mówiła o publicznym upokorzeniu, o liście, który zostanie odczytany we wszystkich placówkach. Mogłaby zostać przeniesiona w dowolne miejsce i być posłana do pracy, której nie lubi i nie jest do niej przygotowana.