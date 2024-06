Pracuje jako pokojówka. Mówi, z czego nigdy nie korzystać w hotelu

To nie tylko umiejętność sprzątania w szybkim tempie, ale także spory wysiłek fizyczny i konieczność radzenia sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami, w których stawiają je goście. Pokojówki zdradziły, jak wyglądają kulisy ich pracy i postanowiły wskazać miejsca, na które lepiej uważać.

Monika Nawrocka w rozmowie z dziennikarką WP Kobieta zdradziła, że pracowała w jednym z hoteli, który należy do popularnej sieci. Do dziś przyznaje, że sama nie zdecydowałaby się na zarezerwowanie noclegu w tym miejscu.

Okazuje się, że najczęściej pokojówki miały jedynie 10 minut na posprzątanie pokoju z łazienką. Jeśli pościel wygląda na niewygniecioną, należało ją wyrównać i naciągnąć prześcieradło. Z kolei, jeśli wymagała wymiany, wtedy poszewki od poduszki służyły jako materiał do sprzątania m.in. szafek nocnych czy łazienki, w tym nawet toalety. Tymi samymi poszewkami wyciera się także szklanki.

Monika zaznaczyła, że o tych praktykach dowiedziała się od osób, które pracowały w hotelu od dawna. Pokoje miały wyglądać na posprzątane i nikt z obsługi nie wnikał, czy odbywało się to z zachowaniem zasad higieny, czy też nie.

