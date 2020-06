Pracownica Amazona prosi o pomoc. Zgubiła pierścionek zaręczynowy w jednej z paczek

Jasmine, która na co dzień pracuje w magazynie należącym do firmy Amazon, twierdzi, że biżuteria musiała zsunąć się jej z palca podczas przygotowywania paczek do wysyłki. Sytuacja miała miejsce 6 czerwca.

Pierścionek w paczce

"Poczułam się bardzo źle. Poczułam serce w żołądku i zaczęłam płakać. Po prostu poszłam do kierowników, aby dowiedzieć się, czy w ogóle mogłabym go znaleźć. Zdecydowanie wpadł do którejś paczki. Z grubsza pakuję 160 paczek na godzinę. On mógł być w każdej z nich" – wyjaśniła w rozmowie z brytyjskimi mediami.