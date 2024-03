Pracownica dostała list od klientki. "Przepraszam za męża-kretyna"

Napisała list z przeprosinami

Kiedy Ian i jej mąż wrócili do domu, okazało się, że mężczyzna zabrał z piekarni lampkę. Jak tłumaczył żonie, lampka ta miała być "pamiątką" z miło spędzonego, wspólnego popołudnia, jednak dla niej była zwykłą kradzieżą. Ian, w przeciwieństwie do męża, nie uważała tego za romantyczne. Oprócz tego, że kazała mężowi od razu zwrócić lampkę, napisała również list z przeprosinami do ekspedientki, która obsługiwała ich tego dnia.