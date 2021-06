Pracownicy kępińskiego przedszkola przygotowali przedstawienie. Jego wydźwięk oburza

- Mamy XXI w., trzeba się rozwijać. To, co kiedyś, 10 lat temu było akceptowalne, teraz akceptowalne nie jest. Nie ma co się obrażać. Zawsze do tego podchodzimy z szacunkiem, ale jeśli to nie jest mile widziane, to nigdy więcej nie założę pióropusza – powiedzieli wówczas.