Pracownik Biedronki rozbawił sieć. Pokazał najczęstsze typy klientów

Pracownicy dyskontów zdobywają popularność na TikToku, dzieląc się zabawnymi filmikami o zachowaniach klientów. Ostatnio Majkel z Biedronki pokazał, jak różnie klienci podchodzą do kasy. Nagranie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pokazało, że pracownicy sklepów często muszą radzić sobie z trudnymi, ale też zabawnymi sytuacjami.

Tiktoker tym razem postanowił pokazać, jak wyglądają dwa typy klientów. Pierwszy z nich to osoba, która w wózku sklepowym potrafi mieć tylko jeden produkt. Z kolei drugi typ decyduje się na zrobienie zakupów bez wózka ani koszyka, a do kasy podchodzi z ogromną wieżą ułożoną z produktów.

Tiktoker zdecydował się także odpowiedzieć na pytanie jednej z internautek, która zastanawiała się, co stało się z mniejszymi koszykami w Biedronce.

