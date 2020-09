Pracownik słynnego muzeum nie wpuścił kobiety. Powodem był dekolt

Podwójne standardy w Musée d’Orsay

Jeanne, 22-letnia studentka, której nie wpuszczono do paryskiego muzeum, rzuciła światło na sprawę. Po kolacji z przyjaciółką elegancko ubrana kobieta wybrała się do muzeum. Miała bilety i grzecznie czekała w kolejce, gdy uświadomiła sobie, że jest przedmiotem żywiołowej dyskusji pracowników muzeum. Nikt nie chciał wytłumaczyć, o co chodzi, ale odmawiano kobiecie wejścia na teren muzeum.

Ostatecznie jeden z bileterów ruchem ręki wskazał na dekolt kobiety i powiedział: "O to". Jeanne usłyszała, że dopóki nie zakryje dekoltu, dopóty nie będzie mogła wejść do placówki kulturalnej.

Wzburzona młoda kobieta odmówiła, a całą sytuację opisała w mediach społecznościowych. Zwróciła uwagę na podwójne standardy, panujące w muzeum. Z jednej strony to miejsce, w którym można oglądać najpiękniejsze akty na świecie, z drugiej - należy to robić zasłaniając własne ciało. Jeanne zwróciła uwagę na ubiór innych osób. Do muzeum wpuszczono kobiety w topach odsłaniających brzuch czy mężczyzn w krótkich spodenkach. Zaznacza, że tego dnia było gorąco, a jej strój był dostosowany do pogody.