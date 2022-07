Pracuje jako tancerka erotyczna. "Mam już za sobą 96 wieczorów kawalerskich"

Podczas jednej nocy pewien obcokrajowiec wykupił tzw. taniec w pokoju prywatnym, 15 minut. Kiedy poszłam z nim do pokoju na początku wszystko było okej, ale po chwili wyciągnął scyzoryk i przyłożył mi go do gardła. W takich pokojach są na szczęście kamery, więc ktoś z centrali od razu poinformował menadżerkę, która po chwili przybiegła. Starała się go jakoś uspokoić, a on, kiedy ją zobaczył, przestraszył się. Szybko go stamtąd wyprosili.