Pracuje na stacji paliw. "W święta sprzedaż alkoholu rośnie"

Święta Bożego Narodzenia to czas, który wielu chciałoby spędzić z rodziną - odpoczywając, świętując i obdarowując się prezentami. Dla niektórych osób, szczególnie tych pracujących w branży usługowej, jest to jednak moment związany najtrudniejszymi wyzwaniami w ciągu roku. Dobrze wiedzą o tym m.in. pracownicy stacji paliw.

- To już tradycja, że w święta mam najgorsze zmiany - mówi Agata.

Z jej doświadczenia wynika, że czas świąt na stacji benzynowej to prawdziwa ruletka. Każdy, kto chce zdążyć na wieczerzę wigilijną (a później na imprezę sylwestrową), przyjeżdża na stację nie tylko po paliwo. Klienci kupują prezenty, napoje, jedzenie i alkohol. Największym wyzwaniem jest jednak to, jak zmienia się zachowanie niektórych z nich. W świątecznym szale zakupowym ludzie stają się znacznie mniej cierpliwi, a ich oczekiwania rosną.

Jedno z jej najgorszych wspomnień z zeszłorocznych świąt dotyczy właśnie takiej sytuacji. Klient, który w środku dnia zjawił się na stacji po alkohol, był już lekko pijany. Kiedy Agata poprosiła go o dowód tożsamości, stracił nad sobą kontrolę.

Opowiadają o pracy na poczcie. "Wita nas kartka: Bierz się do roboty"

Opowiadają o pracy na poczcie. "Wita nas kartka: Bierz się do roboty"

Kamila pracuje na stacji benzynowej już od siedmiu lat. Dobrze wie, jak to jest obsługiwać klientów w najbardziej wymagające dni w roku. Jest odpowiedzialna głównie za kontrolowanie sprzedaży alkoholu i - niestety - coraz częściej widzi, jak wiele osób go nadużywa.

- W święta sprzedaż alkoholu na stacjach rośnie. Większość klientów przyjeżdża po wódkę, piwo czy wino. I nie zawsze jest to zakup do kolacji z bliskimi - opowiada.

Dobrze pamięta jednego z klientów, który przyszedł na stację 24 grudnia przed południem. Już był pod wpływem alkoholu i próbował kupić kilka butelek wódki. Gdy Kamila poprosiła o dowód, mężczyzna odpowiedział, że nie ma go przy sobie, ale zapewniał, że "tak naprawdę to i tak wygląda na więcej niż 18 lat". W takim przypadku musiała odmówić sprzedaży. To z kolei wywołało złość klienta.