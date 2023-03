Pracuje w fastfoodzie. Mówi, na co skarżą się klienci

Klienci nie tylko starają się wyłudzić kolejną porcję jedzenia, ale także nie rozumieją wielu rzeczy niezależnych od samych pracowników. Abby zdradziła, że wiele osób nie rozumie, że oferta śniadaniowa jest sprzedawana wyłącznie do godz. 11. Co więcej, nie tylko kłócą się o to, by sprzedać im coś z menu, ale także próbują wywołać poczucie winy tym, że przez zaborczość pracowników ich dzieci nie będą miały co jeść.