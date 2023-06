Uciekali z Ukrainy przez granicę z Rosją. W obozach filtracyjnych przeżyli koszmar

Hennadii znalazł pracę dzięki przyjacielowi ze zboru. Codziennie budzi się o piątej rano, wsiada na rower i jedzie do magazynu, który sprząta. Do domu wraca o 14:00. Zasiada z rodziną do wspólnego posiłku. Potem bliscy mają czas na wspólne zajęcia. - Chodzimy do parku, na basen, spotkania religijne i odwiedzamy przyjaciół. Chcemy zostać w Polsce, ułożyć sobie życie i nie martwić się o to, co przyniesie przyszłość - kwituje.