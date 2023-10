Pracuje z mężem w Sejmie. Już odcięła się od Bosaków

Informacja o tym, że Karina Bosak zasiądzie obok męża w sejmowej ławie, zdziwiła wielu wyborców. Okazuje się jednak, że nie będzie to jedyne małżeństwo, które znajdzie się w parlamencie. Kinga Gajewska, posłanka należąca do obecnej Koalicji Obywatelskiej (a wcześniej PO), odnalazła miłość przy ul. Wiejskiej w Warszawie. To właśnie w Sejmie poznała Arkadiusza Myrchę, z którym w 2018 roku wzięła ślub.