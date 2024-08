Zawsze ustawiaj ten program w pralce. Rachunki spadną w mig

W dobie rosnących cen energii i wody coraz więcej osób szuka sposobów na optymalizację codziennych czynności domowych. Jednym z obszarów, gdzie można wprowadzić znaczące oszczędności, jest pranie. Wybór odpowiedniego programu w pralce może przyczynić się do zmniejszenia rachunków.

Wbrew powszechnym przekonaniom, nie zawsze najbardziej zaawansowane czy specjalistyczne programy są najlepszym wyborem. Kluczem do efektywnego prania jest zrozumienie, jak różne cykle wpływają na zużycie energii i wody.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Mity i fakty o programach prania

Wiele osób błędnie zakłada, że programy do prania delikatnych tkanin są najbardziej oszczędne. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie - zużywają one najwięcej wody. Badania z uniwersytetu w Newcastle wykazały, że podczas jednego cyklu prania delikatnych tkanin do wody może uwalniać się nawet 1,4 mln mikrowłókien. To aż o 600 tys. więcej niż przy standardowym praniu bawełny. Zwiększone zużycie wody w tym przypadku ma na celu ochronę delikatnych materiałów przed uszkodzeniem, jednak paradoksalnie może przyczyniać się do szybszego zużycia odzieży.

Z kolei programy wykorzystujące wysokie temperatury i dużą liczbę obrotów, choć skuteczne w usuwaniu zabrudzeń, są najbardziej energochłonne. Pranie ręczników czy pościeli w wysokich temperaturach, mimo że konieczne dla zachowania higieny, znacząco wpływa na wzrost rachunków za energię elektryczną.

Który program prania jest najbardziej oszczędny?

Tryb ECO okazuje się być najbardziej oszczędnym programem pralki. Według producentów zużywa on o 38 proc. mniej wody i około 33 proc. mniej energii w porównaniu do popularnego programu do bawełny. Sekret jego efektywności tkwi w niższej temperaturze prania i dłuższym czasie cyklu, co pozwala na skuteczne czyszczenie przy mniejszym zużyciu zasobów.

Aby maksymalnie zoptymalizować proces prania, warto kierować się kilkoma zasadami. Przede wszystkim należy dostosować program do rzeczywistych potrzeb - zbyt delikatne pranie może wymagać powtórzenia cyklu, niwecząc potencjalne oszczędności. Rezygnacja z prania wstępnego może obniżyć koszty nawet o 20 proc. Kluczowe jest również odpowiednie załadowanie pralki - ani zbyt małe, ani przesadnie duże ilości prania nie są optymalne.

Nie można zapominać o regularnej konserwacji pralki. Czyszczenie filtra i odkamienianie urządzenia to zabiegi, które nie tylko przedłużają żywotność sprzętu, ale także przyczyniają się do jego efektywniejszej pracy. Zadbana pralka zużywa mniej energii i wody, co przekłada się na realne oszczędności w dłuższej perspektywie.

Zobacz także Zawsze wrzucam foliówkę do prania. Genialny patent

Jaki program do prania wybierać?

Dla oszczędności energii i wody zaleca się pranie odzieży w temperaturze 30°C, a ręczników i pościeli w 60°C. Warto rozważyć użycie łagodnych środków piorących, które są przyjazne zarówno dla skóry, jak i środowiska. Takie detergenty można łatwo przygotować w warunkach domowych. Zamiast tradycyjnego proszku do prania można użyć mieszanki sody oczyszczonej lub kaustycznej z płatkami mydlanymi. Natomiast płyn do płukania można zastąpić octem z dodatkiem kilkunastu kropli wybranego olejku eterycznego.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.