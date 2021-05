Pralki ładowane od góry. Do małego mieszkania jak znalazł

Wszystkie te cechy sprawiają, że pralki ładowane od góry nadają się do niewielkich mieszkań, np. kawalerek. Jednak by móc w wygodny sposób z nich korzystać, nie powinniśmy umieszczać nad nimi nisko zamontowanych półek, które mogłyby przeszkadzać w otwarciu klapy. Przez to też tego typu pralka nie nadaje się do zabudowy, bo oczywiście nie można położyć na niej blatu. Zalety takiego sposobu obsługi na pewno docenią osoby starsze, które nie powinny się schylać i dźwigać ciężkich koszy z brudnymi ubraniami, jeśli mają problemy z kręgosłupem.