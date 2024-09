Pranie wyschnie w kilka chwil. Poznaj prosty patent

Suszarki do ubrań cieszą się coraz większą popularnością, jednak nie każdy z nas może pozwolić sobie na taki wydatek. Większość osób wiesza ubrania na rozkładanej suszarce. W letni dzień na balkonie czy na podwórku pranie schnie w mig. Jednak jesienią, kiedy temperatury zaczynają spadać, ten proces trwa nawet kilkanaście godzin. Co gorsza, częste suszenie mokrych ubrań zwiększa poziom wilgoci w pomieszczeniu, co może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzyba.