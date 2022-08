Prawda o ich ślubie wyszła na jaw po latach. Mało kto wiedział

Maria Kaczyńska do końca broniła swoich przekonań. Trzy dni przed katastrofą smoleńską udzieliła szczerego wywiadu Marcinowi Dzierżanowskiemu. "Żadni specjaliści od wizerunku niczego mi nie podpowiadali. Zawsze mówiłam to, co myślę, nawet jeśli bywałam za to krytykowana. Ale kiedy wypowiadałam się o in vitro, popierałam kompromis w sprawie aborcji, czy broniłam Rospudy – nie kalkulowałam czy na tym wygram, czy nie. Może właśnie za tę autentyczność ludzie mnie zaakceptowali?" – powiedziała wtedy.