80 lat czekała na prawdę o ojcu. Ciężar wiadomości ją przytłoczył

Na przełomie lat 60. i 70. jej piosenki śpiewała cała Polska. Halina Kunicka nie miała jednak łatwego życia. Urodziła się bowiem rok przed wybuchem II wojny światowej. Matka bardzo chroniła ją przed tym, co się wówczas działo. Niestety jej ojciec nie miał tyle szczęścia. Artystka dopiero niedawno dowiedziała się, jak naprawdę zginął, o czym opowiedziała w najnowszej rozmowie z Plejadą.

Poznała prawdę o śmierci ojca

Halina Kunicka nigdy nie ukrywała, że rodzina jest dla niej najważniejsza. W wywiadach często opowiadała o swoich bliskich. Zresztą do dziś może liczyć na ich ogromne wsparcie. "Miałam wielkie szczęście, bo od zawsze byli wokół mnie ludzie, którzy mnie chronili i uczyli pozytywnego spojrzenia na świat" - wyznała piosenkarka.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Artystka wiele zawdzięcza swojej mamie, która bardzo dbała o to, by jako mała dziewczynka jak najmniej odczuła skutki wojny, w czasie której przyszło jej się wychowywać. Nie mogła uchronić jej jednak przed stratą ojca. Artystka wiele lat czekała, by poznać prawdę o jego śmierci. Udało się jej się to dopiero niedawno.

"Pięć czy sześć lat temu dotarła do mnie informacja, że tata zginął w Katyniu. Tak więc dopiero w późnych latach mojego życia przytłoczył mnie ciężar tej wiadomości" - wyznała w wywiadzie.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Dla męża zawiesiła karierę

W rozmowie poruszyła również temat małżeństwa. Halina Kunicka i Lucjan Kydryński pobrali się w 1968 r. Para świata poza sobą nie widziała. Ukochany artystki bardzo wspierał jej karierę. Nie każdy wie, że to właśnie on jest autorem tekstu piosenki "To były piękne dni", która zachwyciła fanów piosenkarki.

"Lucjan był całym moim życiem. I jeżeli mogę zawdzięczać coś życiu, to właśnie to, że stanęliśmy na swojej drodze, spotkaliśmy się i spędziliśmy razem długie, cudowne lata. Jestem pewna, że mój mąż powiedziałby panu to samo. Było nam ze sobą po prostu dobrze" - wyznała w Plejadzie.

W latach 90. mąż gwiazdy rozpoczął walkę o swoje zdrowie. Lucjan Kydryński zmagał się bowiem z arytmią i niedokrwistością serca. Ze względu na stan ukochanego artystka zdecydowała się nawet zawiesić swoją karierę.

"Nie wyobrażałam sobie, że mogłabym w tym czasie jeździć po kraju i śpiewać. Byłam mu potrzebna. I miałam świadomość, że jest mu lepiej, gdy jestem obok".

Niestety 9 września 2006 roku Kydryński zmarł.

Halina Kunicka i Lucjan Kydryński © AKPA

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl