Prawdziwa "perełka" na święta dla 50-latek. Spójrzcie na marynarkę Agaty Kornhauser-Dudy

Świąteczny styl i elegancja. Pierwsza Dama pokazuje, że takie połączenie jest możliwe

Marynarka Agaty Kornhauser-Dudy to bez wątpienia prawdziwa "perełka" na Boże Narodzenie 2023, szczególnie dla kobiet dojrzałych. Dlaczego? Ma klasyczny krój oraz wyrazisty bordowy odcień. To sprawia, że będzie pasować do większości stylizacji, którym nada bardzo oryginalnego charakteru. Pierwsza dama zestawiła ją z czarnymi, eleganckimi spodniami i basicową koszulką.