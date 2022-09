Prawicowa bojowniczka, zagorzała fanka fantasy i wielka kociara. Kim jest Giorgia Meloni?

We wrześniu 2022 roku została wybrana pierwszą kobietą na czele włoskiego rządu. Zawodowo broni wartości konserwatywnych i chrześcijańskich."Bóg, kraj i rodzina" - pod takim hasłem prowadziła kampanię. Eurosceptycyzm, polityka antyimigracyjna, ograniczenie praw osób LGBTQ+ - to tylko kilka przyświecających jej celów. Szerokim echem odbiło się także oburzenie Meloni animowanym filmem "Kraina Lodu II". Polityczka stwierdziła, że w bajce przedstawiona została relacja osób homoseksualnych. A to, według niej, jest niedopuszczalne.