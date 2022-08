Preppersi nie boją się blackoutu. "Jestem praktycznie samowystarczalna"

Największym przeżyciem, kiedy ludzie się bali, a ona wiedziała, co robić, były wakacje na Dominikanie w 2017 roku. Wyspie groził wtedy huragan Irma. - W hotelu na dwie osoby dostaliśmy butelkę wody i dwie kanapki. Martwiło mnie też, że lotnisko mogło zostać zniszczone. Nie miałam jedzenia, mogłam nie mieć możliwości wydostania się z wyspy - wiedziałam, że muszę poradzić sobie inaczej – opowiada. W mieście zaopatrzyła się w mapę, sprawdziła, gdzie są główne drogi i jak dostać się do portu. Naprędce przygotowała plecak ewakuacyjny z zapasami na trzy dni i ze środkami medycznymi. - Byliśmy spokojni i gotowi do tego, że gdy dostaniemy informację, że lotnisko zostało zniszczone, będziemy wiedzieli, co zrobić i jak wrócić bezpiecznie do Polski - podkreśla Agnieszka Kordalewska.