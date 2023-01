Prezent na Dzień Babci i Dziadka 2023. Przydatne gadżety dla seniorów

W Polsce pomysł obchodzenia Dnia Babci pojawił się w 1964 r. i 21 stycznia świętują również babcie z Bułgarii i Brazylii. Co ciekawe, w naszym kraju wykreowały go media, a konkretnie tygodnik "Kobieta i życie", a także "Express poznański" i "Express wieczorny". Dzień Dziadka z kolei przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to święto zostało zatwierdzone przez kongres i prezydenta. Amerykanie obchodzą je w pierwszy poniedziałek września. Niezależnie od szerokości geograficznej seniorzy z pewnością ucieszą się z praktycznych i przydatnych podarunków, które pomogą im w codziennym funkcjonowaniu.