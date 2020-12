Prezent na Mikołajki dla niego. Nietuzinkowe pomysły na niespodzianki dla mężczyzn

Prezent na Mikołajki zazwyczaj jest drobny, ma zaskoczyć i sprawić przyjemność. Proponujemy kilka pomysłów na prezenty dla mężczyzny, które są praktyczne, ale też pozwolą się zrelaksować. W czasie pandemii na pewno uda się znaleźć czas na skorzystanie z nich.

Prezent na Mikołajki to okazja do sprawienia drugiej osobie przyjemności. Odpowiednio dobrany może bardzo ucieszyć i spowodować, że nasz wieczór będzie udany. Świetnie, jeżeli z takiego prezentu można skorzystać we dwoje.

Prezent na Mikołajki – relaks we dwoje przy blasku świec

Mężczyzna zazwyczaj nie lubi szperać w drogerii po półkach z kosmetykami dla siebie. Tak samo jednak ma problemy z suchą skórą, czy chciałby zrelaksować się podczas kąpieli z olejkami. Może warto zatem zadbać o jego cerę i kupić krem do ciała i twarzy. Świetnym rozwiązaniem jest właśnie takie dwa w jednym. Na rynku są dostępne kremy o zapachach np. pomarańczy i cynamonu, czy takie z olejkiem konopnym.

Mężczyźni zazwyczaj lubią praktyczne prezenty, więc taki krem będzie dobrym pomysłem. Do kremu można od razu dorzucić kulę do kąpieli z olejami, np. argonowym. Wieczorem, można wspólnie urządzić sobie kąpiel. Do tego świece, lampka szampana i gotowe. Jeżeli mowa jest o kuli do kąpieli, to od razu można zadbać np. o olejek do masażu. Po relaksującej wizycie w wannie warto kontynuować wzajemną bliskość.

Prezent na Mikołajki – praktyczne gadżety dla mężczyzny

Na Mikołajki świetnym pomysłem są gadżety związane z zainteresowaniami bliskiej osoby. Może być to element do roweru, nowa piłka do koszykówki, czy koszulka na trening. A co jeśli nasz mężczyzna ma to wszystko?

Można przemyśleć o zakupie dobrego kubka termicznego. Taki nieprzeciekający kubek-termos kosztuje około 100 złotych. Kubek to idealny prezent dla mężczyzny, który często jeździ autem w dalekie trasy, lubi wycieczki po górach, a do tego ceni sobie dobrą kawę.

Pomysłami wartymi rozważenia są też: głośnik bezprzewodowy, nowe słuchawki, czy słuchawki do pływania pod wodą.

Oprócz gadżetów elektronicznych sprawdzonym prezentem na Mikołajki będzie dobry alkohol. Z drobniejszych rzeczy ulubiony słodycz. Ponieważ większość osób pracuje zdalnie i dużo czasu spędza w domu, warto przemyśleć np. o relaksujących prezentach, czyli: puzzlach z ciekawym motywem – 1000 kawałków, czy zestawie lego dla dorosłych.

