Prezentownik dla fashionistki. Zaglądamy do szaf redaktorek WP Kobieta

Biżuteria vintage

Czy jest tu jakaś fanka rzeczy z historią? Jeśli tak, propozycja Oli Lewandowskiej, dziennikarki WP Kobieta, z pewnością przypadnie do gustu. "Każdy, kto mnie dobrze zna wie, jak bardzo kocham modę vintage. Jeżeli nie macie więc pomysłu na to, co podarować w te święta fashionistce, biżuteria vintage będzie idealnym wyborem. Możecie dopasować ją do upodobań danej osoby, wybierając złoty bądź srebrny model lub (jeżeli nie wiecie, co preferuje) zdecydować się na miks, który świetnie uzupełni zarówno codzienne, jak i wieczorowe stylizacje. Po biżuterię sięgajcie z vintage shopów, które najszybciej znajdziecie na Instagramie bądź stron, takich jak Vestiaire Collective".