Prezenty naturalne. Dlaczego warto kupić dziecku drewniane zabawki?

W pierwszych latach życia dzieci intensywnie ćwiczą zdolności manualne oraz koordynację ręka-oko. To właśnie dzięki temu uczą się chodzić, a z czasem rysować, prawidłowo trzymać długopis czy jeździć na rowerze. Zanim to nastąpi, wspierajmy rozwój pociechy za pomocą zabawek, takich jak kostka aktywności, która uczy zręczności, sortowania, rozpoznawania kształtów i kolorów. W nauce stawiania pierwszych kroków pomocny będzie drewniany pchacz – został zaprojektowany tak, by zapewnić dziecku maksimum bezpieczeństwa. A może szukamy zabawek zrobionych z naturalnych materiałów, a jednocześnie posiadających interaktywne funkcje? Jeśli tak, świetnym wyborem będzie drewniany pociąg ze światłem i dźwiękiem – z nim każda podróż będzie udana! W trakcie zabawy kolejną pociecha będzie mogła zdecydować, kogo zabierze w drogę i dokąd pojedzie. Rodzice mogą wykorzystać czas zabawy, aby opowiedzieć o różnych ciekawostkach związanych ze środkami transportu. Skoro o tym mowa, mali odkrywcy ucieszą się też z drewnianego konia na biegunach, utrzymanego w klimacie retro. To jeszcze jedna wspaniała aktywność, która m.in. uczy koordynacji i uważności, w stylu Montessori. Z kolei do pokoju urządzonego w stylu wioski indiańskiej pasować będzie modny namiot tipi, którego zaletą jest nie tylko jakość, ale i atrakcyjna cena. Szkraby uwielbiają chować się w różnych zakamarkach – taki bezpieczny azyl to okazja, by pobyć w świecie fantazji i pobawić się ulubionymi maskotkami.