Pręży się na łódce. A to wszystko w różowym kostiumie kąpielowym

Sylwia Gliwa chętnie pokazuje swoje życie na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 40 tys. internautów. Stąd wiadomo, że maj, póki co, jest dla niej miesiącem relaksu . Aktorka spędziła długi weekend na Helu, ćwicząc windsurfing. Teraz jest już w Warszawie, ale wolnym czasem cieszy się nad jeziorem na Wilanowie.

Nie mogło zatem obejść się bez wrzucenia do sieci zdjęcia. I choć w stolicy można teraz cieszyć się słońcem i temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza, to nie jest tak ciepło, by wyletnić się niczym Gliwa. Gwiazda "Na Wspólnej" wskoczyła bowiem w kostium kąpielowy.