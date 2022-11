Produkty, których lepiej nie kupować w dyskontach. Z dwóch ważnych powodów

Kupując herbaty w torebkach za pięć złotych, które wystarczy jedynie zalać wodą, musimy się pożegnać z dobrą jakością. ''Food Research International' powołuje się na badania, które dowodzą, że zbyt częste picie takich naparów może powodować szkodliwy nadmiar fluoru w diecie. Co do przypraw, te zmielone mają zwykle zły skład, który często nas oszukuje - zamiast jedynie papryki, dostaniemy zmielony biały pieprz i kurkumę. Niezbyt dobrym wyborem są również wszelkie mieszanki "do ryb", "do ziemniaków" itp. - w takich gotowcach znajduje się wiele wzmacniaczy smakowych takich jak sól i cukier.