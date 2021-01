Prof. K. Simon o strajkach: "Żadna grupa nie ma prawa narzucać kobietom jak mają kształtować płodność"

Gościem programu "Newsroom" był profesor Krzysztof Simon. Na pytanie o to, czy solidaryzuje się z protestującymi odpowiedział: "Żadna grupa ortodoksyjnych fanatyków religijnych nie ma prawa, z mojego punktu widzenia, narzucać kobietom, jak mają kształtować swoją płodność". Jednak drugim aspektem całej sprawy pozostaje epidemia i walka z nią. Według prof. Simona jej podstawowym elementami są restrykcje, które należy ostrożnie luzować, ale bez stymulacji konfliktów. Z kolei na pytanie o to, co doradziłby rządzącym w sprawie konfliktu stwierdził: "Jako obywatel zaleciłbym spokój, szacunek wzajemny i koncentrację sił". Na koniec prof. Simon raz jeszcze potwierdził, że nie zgadza się z narzucaniem skrajnych poglądów kobietom i w innych okolicznościach wziąłby udział w protestach.

