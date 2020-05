Prof. Marcin Król o kryzysie: “Nie będzie nas stać na nic”

Koniec z luksusem

W rozmowie z dziennikarką "Gazety Wyborczej" profesor negatywnie ocenił wpływ zapisów tarczy antykryzysowej na polską gospodarkę. "Jeżeli ktoś sądzi, że czeka nas nie najgorsze, tylko że będzie średnio źle, to nie - czeka nas horrendalna recesja", mówi bez ogródek. I podkreśla, że obecny styl życia, podróże po całym świecie, konsumpcja dóbr luksusowych, to wszystko przejdzie do lamusa już za parę miesięcy. Obecne wyprzedaże i przeceny już jesienią staną się mglistym wspomnieniem, a finansowa sytuacja Polaków ulegnie drastycznemu pogorszeniu.

Ubóstwo, zdaniem prof. Króla dotknie połowę naszego społeczeństwa, a wychodzenie z recesji zajmie nam parę lat.

"Ze świata nadmiaru - liczby telefonów komórkowych, samochodów itp. - przejdziemy do świata niedoboru. (...) Nie będzie już tak, że będzie się wchodziło do sklepu i kupowało szynkę. Oczywiście była część ludzi ubogich, którzy nie mieli do tego dostępu. Ale przy całej tragedii nędzy to było jednak mniej więcej 5 proc. społeczeństwa. W tej chwili to będzie 50 proc. I te 50 proc. będzie kupowało salceson jako luksus. Nie będzie można wyjechać, bo nie będzie za co. Zmieni się wszystko", przewiduje.