Prof. Marcin Król opowiada o świecie po pandemii koronawirusa. "Pojawi się olbrzymia liczba ludzi zbędnych"

"To znaczy takich ludzi, którzy nie będą mieli pracy; nie będą wiedzieli, co ze sobą zrobić. Nie każdy przecież czyta przez cały dzień. Telewizję też można oglądać przez jakiś czas, no i trzeba mieć Netflix czy inną platformę" – wyjaśnia.

Profesor namawia do tego, żeby w tej trudnej sytuacji utrzymywać dobre stosunki z drugim człowiekiem i odnajdywać w nich radość. Zaznacza, że trzeba skupić się na swojej postawie wobec świata i zastanowić się nad tym, co robimy na tej ziemi.

"Nie bać się, nie roznosić fałszywych wiadomości, nie pisać, że psy i koty roznoszą koronawirusa – co mnie doprowadza do szału, bo to jest nieprawda. Zamiast zajmować się sensacjami, lepiej zająć się trochę sobą. Na ogół nie mamy na to czasu, a teraz – jest na to czas. Pomyślmy o sobie" – podsumowuje.