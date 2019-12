WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 magłorzata rozenek-majdan oprac. Karolina Błaszkiewicz 2 godziny temu Projektant Plich skrytykował styl Małgorzaty Rozenek-Majdan. Fani szybko zareagowali Krzysztof Pliszczyński, projektant tworzący pod pseudonimem Plich, odniósł się do modowych wyborów Małgorzaty Rozenek-Majdan. Jego wypowiedź spotkała się z negatywnym odzewem internautów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Małgorzata Rozenek-Majdan spodziewa się dziecka, ale nie ma potrzeby zmieniania się z tego powodu (East News) Małgorzata Rozenek-Majdan jest w czwartym miesiącu ciąży. Przyszła mama nie rezygnuje z siebie – wciąż pokazuje się w bardzo kobiecych stylizacjach, które nie do końca trafiają w gust projektanta Plicha. – Małgorzata Rozenek ma fajną fryzurę, ostatnio nowe cięcie, bardziej wyraziste, agresywne. Myślę, że chciała pokazać swój charakter. Jednak uważam, że styl pani Małgorzaty to przesada. Jak ktoś chce nosić tytuł Lady Margaret, to długość zobowiązuje – ocenił w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle, nawiązując do zamiłowania gwiazdy do krótkich spódnic i sukienek. Plich o Małgorzacie Rozenek-Majdan W obronie ciężarnej prezenterki stanęli internauci. W komentarzach jasno dali do zrozumienia, że nie spodobało im się stanowisko projektanta. "Wkurza mnie takie męskie patrzenie z góry na kobiety. Wyjdzie taki mądrala ze swoim 'od matek oczekujemy klasy'", "A potem kobiety w ciąży dołują się że nie wyglądają wystarczająco dobrze", "(Małgorzata Rozenek-Majdan) wygląda pięknie i żałosne są te opinie. Bo jeżeliby się nie przyznała, że jest w ciąży, to byłoby ok" – czytamy. Podpisujemy się pod słowami, że każda kobieta, bez względu na to, czy spodziewa się dziecka czy nie, ma prawo do ubierania się, jak chce. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl