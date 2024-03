Wyciekło nagie zdjęcie prokuratora Ziobry. Sam wysłał je pracownicy

Jak twierdzą pracownicy świdnickiej prokuratury, zachowania Macieja W. wpływają na postrzeganie ich pracy. - Do prokuratury regularnie wpływają maile czy pisma, w których przez niego jesteśmy obrażani i ośmieszani. To podcina nam skrzydła. Ludzie ciężko pracują, a taka osoba to niszczy. Przez lata o tej sprawie ludzie nie zapomną i zawsze będziemy już prokuraturą od nagiego prokuratora. Ten człowiek nie powinien tej funkcji nigdy pełnić - mówił jeden z prokuratorów. Mają nadzieję, że mężczyzna już nie wróci do pracy.