Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera #ŻYĆLEPIEJ + 4 rybyekologiaekologiczne połowy rybniebieski certyfikat MSC wczoraj (10:25) Proste EKO nawyki dla mórz i oceanów! Pożegnaliśmy stary rok, a więc czas najwyższy na postanowienia noworoczne. Wprowadź w życie kilka prostych eko nawyków, które nie tylko wpłyną pozytywnie na Twoje życie, ale pomogą też chronić morza i oceany. Wiele osób wie już, jak to robić. A Ty? Podziel się (Materiały prasowe) Codzienne nawyki eko – dlaczego warto? Morza i oceany stanowią ponad 70% powierzchni naszej planety i pełnią kluczową rolę dla życia na Ziemi. Nazywane są często „drugim płucem planety”, regulują klimat, są domem dla tysięcy różnych gatunków zwierząt morskich. Jednak wskutek działalności człowieka dochodzi do degradacji ekosystemów morskich.

Naukowcy biją na alarm, tymczasem wprowadzając w życie kilka prostych eko zwyczajów, możesz pomóc to zmienić! Ogranicz zużycie plastiku Szacuje się, że rocznie do oceanów trafia aż 10 mln ton śmieci, z czego większość to tworzywa sztuczne, których czas rozkładu wynosi od 100 do nawet 1000 lat.

Opakowania żywności, butelkowana woda, pojemniki z tworzywa sztucznego, zabawki dla dzieci, elementy wyposażenia pojazdów… Plastik jest wszechobecny, ale w łatwy sposób możesz ograniczyć to, ile go zużywasz: • Zamiast kupować wodę butelkowaną, zainwestuj w przepływowy filtr z węglem aktywnym, który oczyszcza wodę wodociągową i poprawia jej smak. Wychodząc z domu weź ze sobą bidon.

• Zastąp plastikowe reklamówki, które mogą rozkładać się nawet 450 lat, jedną materiałową torbą. Zawsze bierz ją ze sobą na codzienne zakupy.

• Nie korzystaj z plastikowych słomek. Możesz je zamienić na takie wielokrotnego użytku lub biodegradowalne np. z makaronu. Czytaj etykiety, kupuj świadomie Nadmierne połowy i spadek liczby gatunków ryb to – obok zanieczyszczenia plastikiem – jeden z najpoważniejszych problemów mórz i oceanów. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa przełowiona jest już ponad 1/3 światowych zasobów ryb. Nie musisz jednak rezygnować z jedzenia ryb, aby chronić przyrodę. Wystarczy, że będziesz kupował je świadomie i odpowiedzialnie: • Na opakowaniu szukaj niebieskiego certyfikatu MSC, który gwarantuje, że ryby pochodzą ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk. Certyfikat ten znajdziesz na dzikich rybach i owocach morza.

• Przy rybach hodowlanych zwracaj uwagę, czy mają zielony certyfikat ASC, który oznacza, że pochodzą one z odpowiedzialnych hodowli.

• Pytaj o certyfikowane produkty podczas codziennych zakupów, jeśli nie możesz ich znaleźć na sklepowych półkach. W ten sposób zachęcasz sprzedawców do wprowadzenia ich do stałej oferty. Pamiętaj, że to od naszych dzisiejszych wyborów, zależy to, czy morza i oceany pozostaną pełne ryb także dla przyszłych pokoleń. Zmniejsz swój ślad węglowy Kryzys klimatyczny wpływa także na życie pod wodą. Zanieczyszczenia wody i powietrza oraz rosnąca ilość gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla) powodują podnoszenie się temperatury mórz i oceanów oraz ich wzrastające zakwaszenie. Oznacza to drastyczne zagrożenie dla morskich stworzeń i całych ekosystemów. Materiały prasowe Podziel się Z powodu rosnącej temperatury oceanów giną rafy koralowe, stanowiące schronienie dla tysięcy niezwykłych podwodnych istot. Ocieplenie klimatu oznacza także topnienie lodowców, a tym samym zagrożenie dla zależnych od nich zwierząt m.in. niektórych gatunków fok, pingwinów czy niedźwiedzi polarnych. Nie podgrzewaj atmosfery! Te małe zmiany wpłyną pozytywnie nie tylko na morza i oceany, ale także na Twój domowy budżet. • Oszczędzaj energię elektryczną w domu i w pracy: wyłączaj zbędne urządzenia, nie zostawiaj ich włączonych w trybie „stand-by”, wymień żarówki na świetlówki lub LEDy, kupuj energooszczędne sprzęty (oznaczone symbolem A, A+, A++), zamiast klimatyzacji korzystaj z wentylatora.

• Zużywaj mniej wody. Uzdatnienie i podgrzewanie wody to również koszt energetyczny, dlatego zakręcaj kran przy myciu zębów, wybieraj szybki prysznic zamiast kąpieli a pralkę i zmywarkę włączaj tylko, gdy są pełne.

• Wybieraj przyjazne środowisku środki transportu. Staraj się poruszać pieszo lub rowerem (dodatkowy plus dla Twojego zdrowia!), wybieraj komunikację publiczną, a gdy to możliwe, zastąp lot samolotem podróżą pociągiem.

• Oszczędzaj papier i chroń lasy: drzewa kumulują dwutlenek węgla, który jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. Pamiętaj, że masz wpływ na ochronę środowiska. Drobna zmiana w codziennych nawykach robi wielką różnicę dla całej planety!