PROSTO, SMACZNIE I OSZCZĘDNIE - PRZEPISY Z RESTAURACJI LUBELLI

Ugotuj makaron według przepisu na opakowaniu. Obrane jabłko pokrój w kostkę i przełóż do garnuszka z 50 g cukru, cynamonem, goździkami, kardamonem i imbirem. Całość usmaż do uzyskania jednolitego musu. Na patelni rozgrzej 30g cukru do powstania karmelu i obtocz w nim orzechy włoskie. Zostaw do ostygnięcia. Ugotowany makaron wymieszaj z musem jabłkowym, wyłóż na talerz, udekoruj orzechami i podawaj z kulką lodów waniliowych. Do dekoracji możesz wykorzystać sos karmelowy własnej roboty.