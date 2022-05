Prosty sposób na idealnie czystą podłogę. Wystarczy jedna rzecz

Inne zastosowania tabletek do zmywarek

Tabletki do zmywarek mogą zostać wykorzystane do czyszczenia różnych powierzchni. Świetnie poradzą sobie z zaschniętym brudem w piekarniku. Wystarczy do tego jedna tabletka oraz nagrzany do 100 stopni sprzęt. Produkt należy umieścić w naczyniu żaroodpornym lub blaszce do pieczenia i zalać przegotowaną wodą. Pojemnik powinnaś umieścić w nagrzanym piekarniku i pozostawić na około dwie godziny. Po upływie tego czasu przetrzyj wnętrze ściereczką. Tak pozbędziesz się w łatwy sposób zabrudzeń.