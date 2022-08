Prosty sposób na odświeżenie okapu w kuchni. Wystarczy jeden produkt

Nie wszyscy podeszli entuzjastycznie do tego, co zobaczyli na nagraniu. Pod postem znalazły się głosy, według których podgrzewanie zapachowych kulek jest niebezpieczne dla zdrowia. "To, co robisz, jest bardzo złe", "Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Przecież to są rakotwórcze substancje", "Mam wdychać chemię? Nie, dziękuję" - napisali.