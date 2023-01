Prosty zabieg skończył się tragedią. Teraz ostrzega innych

"Alergia na farby do włosów to poważna sprawa, zwłaszcza dla osób o wrażliwej skórze. Niektórzy mogą stracić włosy lub doznać ran na skórze głowy czy innych problemów zdrowotnych" - napisała w poście. "Chciałam was ostrzec. Uważajcie, z jakich produktów korzystacie" - dodała na końcu.