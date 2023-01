Kofeina nie tylko pobudza, ale też skutecznie zwalcza cellulit. W tych kosmetykach ją znajdziesz

Niemal każda z nas mierzyła się kiedyś z cellulitem. To problem, który dotyczy wielu kobiet niezależnie od wieku czy wagi. Mogą mieć go zarówno szczupłe dziewczyny, jak i panie o pełniejszych kształtach. W terminologii medycznej cellulit nazywany jest lipodystrofią – to schorzenie, które ma związek z wadliwą pracą układu limfatycznego. Efektem tego są charakterystyczne grudki na skórze, które przypominają skórkę pomarańczową. Co ciekawe przyczyną cellulitu są zaburzenia gospodarki hormonalnej, ale także predyspozycje genetyczne i niewłaściwa dieta. Jeśli borykamy się z cellulitem, warto zmienić styl życia na zdrowszy. Dodatkowym wsparciem będą kosmetyki z kofeiną, które pomogą skórze odzyskać jędrność.