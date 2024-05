Proszą o receptę na viagrę. Zdradziła, co dzieje się w sanatoriach

- Co mnie przyciąga: klimat, dywany kwiatowe, a przede wszystkim, co mnie odmładza, potańcówki dla mojego wieku. Są "fajfy" i dansingi, a potem są spacery. W centrum miasta jest fontanna grzybek, którą zasila solanka. "Fajfy" zaczynają się o 17.00, dziewczyny się przygotowują, stroimy się w te nasze piórka — wymieniała Janina z "Sanatorium miłości" w studiu "Dzień Dobry TVN".

- Starsze osoby przyjeżdżają i mają rówieśników, którzy chcą z nimi spędzać czas w taki czas, jaki lubią. Przygotowując się do tego programu zadzwoniłam do trzech lekarzy POZ, którzy najczęściej kierują pacjentów do sanatorium. Zapytałam, czy faktycznie miłość w sanatorium kwitnie. Zgadnijcie, ile osób prosi o receptę na viagrę, gdy wybiera się do sanatorium? - dodała, wprawiając prowadzących "Pytania na Śniadanie" w lekkie zakłopotanie.