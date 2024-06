Protasiewicz pokazał rozkwaszony nos. Jego ukochana nie była zadowolona

Jacek Protasiewicz to były wojewoda dolnośląski, o którym zrobiło się głośno z powodu ostrej wymiany zdań w mediach społecznościowych z Anną-Marią Żurawską z Lewicy. Cała kłótnia wydarzyła się na portalu X i dotyczyła wyborów samorządowych. Za swoje zachowanie 57-letni polityk został ukarany i odwołany ze stanowiska.

To jednak niejedyny powód "sławy" Protasiewicza. Były wojewoda dolnośląski od ponad dwóch lat spotyka się z dużo młodszą ukochaną, której postanowił oświadczyć się podczas romantycznej wycieczki na Maltę. 22-letnia studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Daria Brzezicka, zgodziła się przyjąć propozycję 57-latka. Jak donosi "Fakt" teraz zakochani przeżywają kryzys, czego powodem jest zachowanie Jacka Protasiewicza i jego pokiereszowany nos.

W komentarzach pod wpisem polityk zaznaczył, że rozkwaszony nos nie jest powodem żadnej bójki, mimo to jego ukochana musiała mocno zdenerwować się zachowaniem i wyglądem 57-latka. Aby złagodzić gniew 22-latki, Protasiewicz udostępnił na swoim profilu romantyczne utwory muzyczne. Studentka prawa zdecydowała się zareagować na jeden z wpisów.

Studentka prawa z Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedziała na komentarz internauty, który sugerował odcięcie Protasiewiczowi dostępu do internetu. 22-latka zaznaczyła, że aktualnie przebywa w pracy w Warszawie, dając do zrozumienia, że nie jest w stanie zrealizować tej prośby.

