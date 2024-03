Przed laty nosiły je wszystkie kobiety. Teraz Ewa Wachowicz nam o nich przypomniała

Wydawać by się mogło, że garsonki odeszły już w zapomnienie, jednak okazuje się, że nic bardziej mylnego. Ostatnio właśnie w takim stroju zaprezentowała się Ewa Wachowicz, która postawiła na model jakby żywcem wyjęty z lat 80. Czy to oznacza, że to kolejny trend, który powróci do nas niczym bumerang?