Wachowicz już je nosi. Te buty będą hitem wiosny

Jeżeli jeszcze nie posiadasz w swojej szafie tych praktycznych, uniwersalnych i ponadczasowych butów, to teraz jest idealny moment, aby je nabyć. Wiosną będziesz mogła je nosić do praktycznie wszystkiego: legginsów, sukienek, jeansów, a nawet do garniturów czy eleganckich kombinezonów. Sprawdź sama, dlaczego polskie gwiazdy, takie jak Ewa Wachowicz czy Małgorzata Kożuchowska, uwielbiają te sneakersy.